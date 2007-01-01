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Настоящее фото товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar
13 оценок
8 790
Товар в корзине. Перейти
Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar - фото 1Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar - фото 2Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar - фото 3Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar - фото 4Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar - фото 5

Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar

Артикул: CH-052-768
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина485 мм
  • Ширина485 мм
  • Высота575 мм
  • Вес5,2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Коктейльный бар, охладитель напитков и журнальный столик - всё в одном.
Модный плетеный дизайн сочетается с любым декором садовой мебели.
Материал - полипропилен, труба из алюминия, зажим из ABS-пластика.
Поддержание крышки на опоре на высоте 250 мм.
Кулер емкостью 30 л сохраняет напитки ледяными в течение нескольких часов.
Встроенное дренажное отверстие с пробкой.
Простота сборки и обслуживания.
Подходит для улицы и помещения.

Высота столика может устанавливаться в 2-х положениях: 575 мм и 821 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина485 мм
  • Ширина485 мм
  • Высота575 мм
  • Вес5,2 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки6.80 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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