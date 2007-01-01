Характеристики товара
Описание
Коктейльный бар, охладитель напитков и журнальный столик - всё в одном.
Модный плетеный дизайн сочетается с любым декором садовой мебели.
Материал - полипропилен, труба из алюминия, зажим из ABS-пластика.
Поддержание крышки на опоре на высоте 250 мм.
Кулер емкостью 30 л сохраняет напитки ледяными в течение нескольких часов.
Встроенное дренажное отверстие с пробкой.
Простота сборки и обслуживания.
Подходит для улицы и помещения.
Высота столика может устанавливаться в 2-х положениях: 575 мм и 821 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина485 мм
- Ширина485 мм
- Высота575 мм
- Вес5,2 кг
- Материалпластик
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Вес упаковки6.80 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет