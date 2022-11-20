Характеристики товара
Описание
Коктейльный бар, охладитель напитков и журнальный столик - всё в одном.
Модный плетеный дизайн сочетается с любым декором садовой мебели.
Материал - полипропилен, труба из алюминия, зажим из ABS-пластика.
Поддержание крышки на опоре на высоте 250 мм.
Кулер емкостью 30 л сохраняет напитки ледяными в течение нескольких часов.
Встроенное дренажное отверстие с пробкой.
Простота сборки и обслуживания.
Подходит для улицы и помещения.
Размер упаковки: 500х500х435 мм
Вес брутто: 6.6 кг
Объем упаковки: 0.11 м3
Основные характеристики
- Длина485 мм
- Ширина485 мм
- Высота575 мм
- Вес5,2 кг
- Материалпластик
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияКитай