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Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar - фото 1

Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar

Артикул: CH-052-768
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Коктейльный бар, охладитель напитков и журнальный столик - всё в одном.
Модный плетеный дизайн сочетается с любым декором садовой мебели.
Материал - полипропилен, труба из алюминия, зажим из ABS-пластика.
Поддержание крышки на опоре на высоте 250 мм.
Кулер емкостью 30 л сохраняет напитки ледяными в течение нескольких часов.
Встроенное дренажное отверстие с пробкой.
Простота сборки и обслуживания.
Подходит для улицы и помещения.


Размер упаковки: 500х500х435 мм

Вес брутто: 6.6 кг

Объем упаковки: 0.11 м3

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Основные характеристики

  • Длина485 мм
  • Ширина485 мм
  • Высота575 мм
  • Вес5,2 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай

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