Характеристики товара
Описание
Длина: 1530 мм
Ширина: 765 мм
Высота: 745 мм
Материал каркаса: труба круглая D25 мм
Столешница: полиэтилен высокой плотности HDPE S45 мм
Вес: 12 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1530х760х740мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1530х760х45мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1540х770х55мм.
Цвет столешницы: белый.
М/К Стальная круглая труба D28х1,0мм.
Вес нетто: 12,3 кг.
Вес в упаковке: 13,9 кг.
Объем: 0,065 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Основные характеристики
- Длина1530 мм
- Ширина765 мм
- Высота745 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Страна изготовленияРоссия