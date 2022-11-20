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Стол складной Виктория 150 - фото 1Стол складной Виктория 150 - фото 2

Стол складной Виктория 150

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Характеристики товара

Описание

Длина: 1530 мм

Ширина: 765 мм

Высота: 745 мм

Материал каркаса: труба круглая D25 мм

Столешница: полиэтилен высокой плотности HDPE S45 мм

Вес: 12 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1530х760х740мм.

Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1530х760х45мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1540х770х55мм.
Цвет столешницы: белый.
М/К Стальная круглая труба D28х1,0мм.
Вес нетто: 12,3 кг.
Вес в упаковке: 13,9 кг.
Объем: 0,065 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Длина1530 мм
  • Ширина765 мм
  • Высота745 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияРоссия

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