Характеристики товара
Описание
Стол выполнен из стеклопластика, который является легким, долговечным и нетоксичным сырьем, изделие пригодно для вторичной переработки. Материал равномерно окрашен нетоксичными пигментами, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Матовая структура и цвет. Возможность штабелирования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Диаметр500 мм
- Вес2,4 кг
- Материалстеклопластик
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасапластик
- Цветантрацит
- Страна изготовленияИталия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.12 м3