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Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах - фото 1Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах - фото 2Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах - фото 3Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах - фото 4Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах - фото 5Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах - фото 6

Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах

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Характеристики товара

Описание

Многофункциональный стол на колесах, 60x40 см, «РОЛЛИНГ» – мобильный прикроватный столик для ноутбука, завтрака в постель, чтения. Нижняя часть стола располагается под кроватью, а столешница удобно размещается над кроватью, создавая комфортные условия для работы, приема пищи и досуга. Складной столик позволяет работать в положении лежа, благодаря чему можно снизить нагрузку на мышцы шеи и спины.

Столик оборудован поворотной столешницей из МДФ и металлическим основанием. Угол поворота столешницы составляет 180°, вплоть до вертикального положения. Высота подъема регулируется в диапазоне от 65 до 97 см. На столешнице имеются ограничители для ноутбука, планшета, предотвращающие падение гаджета.

Для удобства перемещения по комнате, квартире столик имеет четыре маневренных колесика, которые фиксируются стопорами. Поверхность каркаса покрыта полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке мягкими моющими средствами. Многофункциональный стол отлично вписывается в домашнюю обстановку, не занимает много места.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Подходит для работы за ноутбуком, чтения или приема пищи
  • Удобно пользоваться рядом с кроватью, диваном
  • Можно использовать как лежа, так и сидя
  • Регулировка поворотной столешницы по высоте и по углу наклона
  • Ограничители для ноутбука, планшета с обеих сторон столешницы
  • Металлические ножки на колесах со стопором
  • Изготовлен из прочных материалов
  • Просто складывается и раскладывается
  • Не занимает много места
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Основные характеристики

  • Высота650/970 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка15
  • Цветбежевый, черный

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