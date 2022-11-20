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Стол Кейт круглый Коктейльный

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Характеристики товара

Описание

Круглый коктейльный стол «Кейт» оптимален, когда требуется создать уютную и камерную атмосферу в рамках выездного мероприятия. Службы кейтеринга используют столы данной конфигурации для загородных корпоративных праздников и небольших фуршетов, а обладатели загородных домов нередко используют их для меблировки террас и пикников на лужайках.
Диаметр стола 81 сантиметр обеспечивает комфортное размещение 3-4 человек, и для масштабного события может потребоваться несколько изделий. Однако благодаря складной конструкции модель займет минимум места при перевозке, благодаря чему столы можно перевезти небольшой партией и на легковом транспорте. Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 136х81х6,5 см.
Масса брутто: 9,0 кг.
Объем: 0,07

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Вес8 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1360 мм
  • Высота упаковки810 мм
  • Глубина упаковки65 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки9 кг

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