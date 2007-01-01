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Настоящее фото товара Стол Кейт круглый Коктейльный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кейт круглый Коктейльный
26 оценок
10 49013
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Кейт круглый Коктейльный - фото 1Стол Кейт круглый Коктейльный - фото 2Стол Кейт круглый Коктейльный - фото 3Стол Кейт круглый Коктейльный - фото 4Стол Кейт круглый Коктейльный - фото 5
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Реальное изображение товара 1 Стол Кейт круглый Коктейльный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Кейт круглый Коктейльный производства ChiedoCover
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Стол Кейт круглый Коктейльный

Артикул: CH-017-886
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота1100 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол круглый Коктейльный Кейт, стальной каркас, столешница из полиэтилена HDPE

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1360 мм
  • Высота упаковки810 мм
  • Глубина упаковки65 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики810
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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