Характеристики товара
Описание
Круглый коктейльный стол «Кейт» оптимален, когда требуется создать уютную и камерную атмосферу в рамках выездного мероприятия. Службы кейтеринга используют столы данной конфигурации для загородных корпоративных праздников и небольших фуршетов, а обладатели загородных домов нередко используют их для меблировки террас и пикников на лужайках.
Диаметр стола 81 сантиметр обеспечивает комфортное размещение 3-4 человек, и для масштабного события может потребоваться несколько изделий. Однако благодаря складной конструкции модель займет минимум места при перевозке, благодаря чему столы можно перевезти небольшой партией и на легковом транспорте. Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 136х81х6,5 см.
Масса брутто: 9,0 кг.
Объем: 0,07
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Вес8 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1360 мм
- Высота упаковки810 мм
- Глубина упаковки65 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки9 кг