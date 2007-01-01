Характеристики товара
Описание
Стол круглый Коктейльный Кейт, стальной каркас, столешница из полиэтилена HDPE
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота1100 мм
- Диаметр800 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1360 мм
- Высота упаковки810 мм
- Глубина упаковки65 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики810
- Изделия стопируютсяНет