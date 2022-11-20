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Стол Кейт 200 складной пластиковый - фото 1

Стол Кейт 200 складной пластиковый

Артикул: CH-050-755
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000х900х740 мм.

Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 2000х900х45 мм.

Размеры упаковки (ДхШхВ): 2025х920х55 мм.

Цвет столешницы: белый.

М/К Стальная круглая труба D28х1,0 мм.

Вес нетто: 19.5 кг.

Вес в упаковке: 21.5 кг.

Объем: 0,11 м3.

Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE


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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота740 мм
  • Вес19.5 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки55 мм
  • Глубина упаковки2025 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки21.50 кг

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