Характеристики товара
Описание
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000х900х740 мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 2000х900х45 мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 2025х920х55 мм.
Цвет столешницы: белый.
М/К Стальная круглая труба D28х1,0 мм.
Вес нетто: 19.5 кг.
Вес в упаковке: 21.5 кг.
Объем: 0,11 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина900 мм
- Высота740 мм
- Вес19.5 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки55 мм
- Глубина упаковки2025 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки21.50 кг