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Скамья складная Линц темное дерево - фото 1Скамья складная Линц темное дерево - фото 2

Скамья складная Линц темное дерево

11 оценок
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Скамья трехместная Копенгаген

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 26 кг
Габариты упаковки: 181 x 51 x 14 см

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Основные характеристики

  • Высота480/900 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина1800 мм
  • Вес23 кг
  • Материалмассив, сосна, дерево
  • Страна изготовленияРоссия

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