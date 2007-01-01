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Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый
452 оценки
4 89020
6 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - фото 1Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - фото 2Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - фото 3Видеообзор - стол на металлокаркасе Лидер 2 - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый

Артикул: CH-022-385
452 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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