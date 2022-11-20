Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый

14 оценок

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Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый

4.5
3 850 ₽4 050 ₽
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Характеристики товара

Описание

Столешница - ЛДСП

Каркас - сталь

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь

Сделаем стол на заказ

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