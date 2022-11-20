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Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
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Скатерть Журавинка, прямоугольная
Скатерть Мати
Скатерть Лавандовый принт габардин
Скатерть Bake beige габардин
Скатерть Bamboo
Дорожка для стола, мати
Скатерть, лен классический
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2