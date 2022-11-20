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Стол журнальный Квинт, бетон

Артикул: CH-053-243
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол для гостиной «Квинт» – яркий образец стиля. Лаконичный, сдержанный и практичный. Изготовлен в лучших традициях классического лофта: оснащен деревянными ножками в черном цвете прямой формы и столешницей в 4-х расцветках на выбор (бронза, антрацит, графит, бетон).

Покрытие устойчиво к царапинам и не выгорает под прямыми солнечными лучами.


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Основные характеристики

  • Ширина780 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота448 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Материал каркасаЛДСП, береза
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки40 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки6.90 кг

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