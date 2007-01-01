Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина540 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота спинки420 мм
- Расстояние между ножек380 мм
- Материал каркасафанера, металл
- Цветбирюзовый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки545 мм
- Вес упаковки12.20 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет