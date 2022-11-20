Характеристики товара
Описание
Обеденный стул "Скай" на металлокаркасе, с мягкой обивкой. Каркас выполнен из окрашенного металла. Обивка из прочной мебельной ткани или экокожи. Наконечники на ножках стульев, защищают поверхность пола от нежелательных повреждений. Подойдет для кухни и столовой в современном стиле.
Сиденье и спинка укреплены эргономичной вставкой из фанеры толщиной 12 мм.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина540 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота спинки420 мм
- Расстояние между ножек380 мм
- ОбивкаВелюр Mint
- Материал каркасафанера, металл
- Цветбирюзовый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки545 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки12.20 кг