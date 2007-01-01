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Настоящее фото товара Стул Скай, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Скай, бирюзовый
5 оценок
5 390
Товар в корзине. Перейти
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Стул Скай, бирюзовый

Артикул: CH-053-244
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул "Скай" на металлокаркасе, с мягкой обивкой. Каркас выполнен из окрашенного металла. Обивка из прочной мебельной ткани или экокожи. Наконечники на ножках стульев, защищают поверхность пола от нежелательных повреждений. Подойдет для кухни и столовой в современном стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота спинки420 мм
  • Расстояние между ножек380 мм
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбирюзовый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки545 мм
  • Вес упаковки12.20 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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