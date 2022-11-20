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Журнальный столик Тоби 61*61 черный мрамор сталь золото - фото 1

Журнальный столик Тоби 61*61 черный мрамор сталь золото

Артикул: CH-050-241
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящный журнальный столик станет прекрасным дополнением интерьера гостиной или прихожей.

Столешница выполнена из искусственного мрамора в черном цвете, который обладает высокой механической прочностью, способен выдерживать большие нагрузки. Влагостойкий и не впитывает загрязнения.

Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:
- ровное и стойкое покрытие
- высокие эстетические качества
- длительный срок службы
- покрытие не осыпается
- высокая прочность к механическим повреждениям

На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота610 мм
  • Толщина столешницы30 мм
  • Вес27 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницымрамор
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки195 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки285 кг

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