Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Тоби 61*61 черный мрамор каркас нержавеющая сталь золото
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина610 мм
- Высота610 мм
- Вес27 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницымрамор
- Материал каркасасталь
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки195 мм
- Вес упаковки28.5 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики730
- Изделия стопируютсяНет