Характеристики товара
Описание
Журнальный стол для гостиной «Квинт» – яркий образец стиля. Лаконичный, сдержанный и практичный. Изготовлен в лучших традициях классического лофта: оснащен деревянными ножками в черном цвете прямой формы и столешницей в 4-х расцветках на выбор (бронза, антрацит, графит, бетон).
Покрытие устойчиво к царапинам и не выгорает под прямыми солнечными лучами.
Основные характеристики
- Ширина780 мм
- Глубина780 мм
- Высота448 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Материал каркасаЛДСП, береза
- Цветчерный, бронза
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки40 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки6.90 кг