Характеристики товара
Описание
Стол кофейный круглый “Шэрон” с прозрачной стеклянной столешницей из закаленного стекла и металлической основой в хромированном цвете. Нежная, но прочная рама, прекрасно сочетается со многими стилями и хорошо подходит для небольших помещений. Тонкие линии и прозрачные поверхности придают изделию меньший визуальный вес.
Размер: 90 см. х 90 см. х 40 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Диаметр900 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветсеребряный