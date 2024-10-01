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Журнальный стол "Шэрон" Silver - фото 1Журнальный стол "Шэрон" Silver - фото 2

Журнальный стол "Шэрон" Silver

Артикул: CH-048-850
50 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол кофейный круглый “Шэрон” с прозрачной стеклянной столешницей из закаленного стекла и металлической основой в хромированном цвете. Нежная, но прочная рама, прекрасно сочетается со многими стилями и хорошо подходит для небольших помещений. Тонкие линии и прозрачные поверхности придают изделию меньший визуальный вес.

Размер: 90 см. х 90 см. х 40 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветсеребряный

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