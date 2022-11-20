Товар в корзине. Перейти
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный - фото 1Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный - фото 2Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный - фото 3Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный - фото 4Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный - фото 5Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный - фото 6Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный - фото 7

Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый
Следующий Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый

Характеристики товара

Описание

Рабочий стол для ноутбука, стол для перекуса, детский стол и тумбочка для чтения —4 разных предмета мебели может заменить один, если это многофункциональный стол на колесах «РОЛЕТ». Стол имеет колесики, благодаря чему легко может перемещаться по дому, занимая отведенное ему место. Небольшой размер столешницы позволит расположить предмет мебели практически в любой комнате. Стол регулируется по высоте и легко подстраивается под нужды обладателей. Удобный и практичный, многофункциональный стол на колесах «РОЛЕТ» станет незаменимым помощником в современном ритме жизни.

Преимущества:

  • Удобно пользоваться рядом с кроватью или диваном.
  • Подходит для работы за ноутбуком, приёма пищи или чтения.
  • Может быть использован как детский столик.
  • Регулируется по высоте.
  • Имеет колёса для транспортировки.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота520/840 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка15
  • Цветкоричневый, черный

Похожие товары

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
14

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый

В наличии 318 шт.
Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черныйНастоящее фото товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
14

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный

В наличии 38 шт.
Стол Роллинг, многофункциональный на колёсахНастоящее фото товара Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
12

Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах

В наличии 2211 шт.
Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
5

Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белый

В наличии 215 шт.
Стол Лайт, складной с подстаканником, черныйНастоящее фото товара Стол Лайт, складной с подстаканником, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Стол Лайт, складной с подстаканником, черный

В наличии 23 шт.
Столик универсальный РаскладушкаНастоящее фото товара Столик универсальный Раскладушка, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
11

Столик универсальный Раскладушка

В наличии 2716 шт.
Столик-трансформер БамбукНастоящее фото товара Столик-трансформер Бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
9

Столик-трансформер Бамбук

В наличии 5492 шт.
Стол Palma, многофункциональный, венге/ черныйНастоящее фото товара Стол Palma, многофункциональный, венге/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
6

Стол Palma, многофункциональный, венге/ черный

В наличии 395 шт.
Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черныйНастоящее фото товара Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
11

Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный

В наличии 443 шт.
Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черныйНастоящее фото товара Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
13

Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный

В наличии 478 шт.
Другие товары из разделамебель для офисов
Стол Palma, многофункциональный, свтелое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Palma, многофункциональный, свтелое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
12

Стол Palma, многофункциональный, свтелое дерево/ белый

В наличии 412 шт.
Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
11

Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый

В наличии 476 шт.
Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
11

Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый

В наличии 464 шт.
Кресло Ева HRНастоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
12

Кресло Ева HR

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый аршНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
12

Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш

Стул Боди 25мм - орех, велюрНастоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
7

Стул Боди 25мм - орех, велюр

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
10

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый аршНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
12

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш

Стул пластиковый Emi, голубойНастоящее фото товара Стул пластиковый Emi, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Emi, голубой

В наличии 5 шт.