Характеристики товара
Описание
Рабочий стол для ноутбука, стол для перекуса, детский стол и тумбочка для чтения —4 разных предмета мебели может заменить один, если это многофункциональный стол на колесах «РОЛЕТ». Стол имеет колесики, благодаря чему легко может перемещаться по дому, занимая отведенное ему место. Небольшой размер столешницы позволит расположить предмет мебели практически в любой комнате. Стол регулируется по высоте и легко подстраивается под нужды обладателей. Удобный и практичный, многофункциональный стол на колесах «РОЛЕТ» станет незаменимым помощником в современном ритме жизни.
Преимущества:
- Удобно пользоваться рядом с кроватью или диваном.
- Подходит для работы за ноутбуком, приёма пищи или чтения.
- Может быть использован как детский столик.
- Регулируется по высоте.
- Имеет колёса для транспортировки.
Основные характеристики
- Высота520/840 мм
- Ширина400 мм
- Длина480 мм
- Глубина400 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка15
- Цветкоричневый, черный