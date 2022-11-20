Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный - фото 1Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный - фото 2

Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол журнальный Bubble, тонированное стекло, закаленное стекло, диаметр 60 см
Стол журнальный Bubble, тонированное стекло, закаленное стекло, диаметр 60 см
Следующий Кресло поворотное BELLA, ткань, синий
Стол журнальный Bubble, тонированное стекло, закаленное стекло, диаметр 60 см

Характеристики товара

Описание

Столешница: закалённое тонированное стекло. Форма столешницы : круг, диаметр 50см. Основание: металл, порошковое окрашивание, чёрный. Особенности: оригинальное подстолье; каучуковые накладки на основании подстолья, для защиты напольного покрытия от царапин.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Вес8 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Размер упаковки54/54/52 см
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.15 м3

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
12 89013
14 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, ткань, синий

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, серый

В наличии 3 шт.
Кресло поворотное BELLA, велюр, фуксияНастоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, фуксия

В наличии 7 шт.
Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковыйНастоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, оливковый

В наличии 19 шт.
Кресло поворотное Bella, мятный, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, мятный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, мятный, велюр

Кресло поворотное BELLA, велюр, бежевыйНастоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, бежевый

Кресло поворотное Bella, коричнево-серый, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, коричнево-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
12 89013
14 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, коричнево-серый, ткань

Кресло поворотное BELLA, велюр, голубойНастоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, голубой

Кресло поворотное Bella, медный, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, медный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, медный, велюр

В наличии 5 шт.
Кресло поворотное Bella, желтый, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, желтый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, желтый, велюр

Другие товары из разделамебель для гостиной
Кресло поворотное Bella, марсала, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, марсала, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
12 89013
14 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, марсала, ткань

Кресло поворотное Bella, пыльная роза, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, пыльная роза, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, пыльная роза, велюр

Кресло поворотное DELFIN, экокожа, серыйНастоящее фото товара Кресло поворотное DELFIN, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное DELFIN, экокожа, серый

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Подушка 06 для стула Кьявари, синяяНастоящее фото товара Подушка 06 для стула Кьявари, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от790
9

Подушка 06 для стула Кьявари, синяя

Стул Модена ЛюксНастоящее фото товара Стул Модена Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
8

Стул Модена Люкс

Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ

Настоящее фото товара Тахта Жаклин , произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
5

Тахта Жаклин

Стул Гемма, пыльно синий Confetti велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Гемма, пыльно синий Confetti велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 950
Оптовая цена
13

Стул Гемма, пыльно синий Confetti велюр/ черный каркас