Характеристики товара
Описание
Столешница: закалённое тонированное стекло. Форма столешницы : круг, диаметр 50см. Основание: металл, порошковое окрашивание, чёрный. Особенности: оригинальное подстолье; каучуковые накладки на основании подстолья, для защиты напольного покрытия от царапин.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Вес8 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Размер упаковки54/54/52 см
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.15 м3