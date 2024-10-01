Товар в корзине. Перейти
Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый - фото 1Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый - фото 2Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый - фото 3Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый - фото 4

Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый

Артикул: CH-067-235
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол парковый «Forest» 1600 латте
Фотография товара Стол парковый «Forest» 1600 латте от компании ChiedoCover.
Следующий Столик парковый «Forest mini» 740 графит
Фотография товара Столик парковый «Forest mini» 740 графит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол выполнен из стеклопластика, который является легким, долговечным и нетоксичным сырьем, изделие пригодно для вторичной переработки. Материал равномерно окрашен нетоксичными пигментами, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Матовая структура и цвет. Возможность штабелирования. Изделие пригодно для вторичной переработки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес2,4 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • ЦветСалатовый
  • Страна изготовленияИталия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.12 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол складной Тейкли 240 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 240

136
Фотография товара Стол Melody от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Melody, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стол Melody

40
Фотография товара Стол-пуф Pasha от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-пуф Pasha, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стол-пуф Pasha

37
Настоящее фото товара Стол пластиковый Прованс прямоугольный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стол пластиковый Прованс прямоугольный, бежевый

43
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол пластиковый Прованс квадратный, тёмно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Прованс квадратный, тёмно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стол пластиковый Прованс квадратный, тёмно-зеленый

30
В наличии 2 шт.
ХитРаспродажа
Фотография товара Стол складной Тейкли 180Л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, произведённого компанией ChiedoCover
6 89014
7 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180Л

104
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar

13
В наличии 193 шт.
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table квадратный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table квадратный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table квадратный, белый

6
Настоящее фото товара Стол пластиковый, фуксия (розовый), произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стол пластиковый, фуксия (розовый)

14
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Стол пластиковый Firenze от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Firenze, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стол пластиковый Firenze

10
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела пластиковые столы

Фотография товара Стол пластиковый Mango от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Mango, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стол пластиковый Mango

49
Фотография товара Стол пластиковый Sky Table темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table темно-серый

45
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол пластиковый Sky Table бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table бежевый

43
В наличии 6 шт.
Фотография товара Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый

42
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Стол садовый Панама 140, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
38 790
Оптовая цена

Стол садовый Панама 140, слоновая кость

41
Фотография товара Стол садовый Торонто 80, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Торонто 80, серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 290
Оптовая цена

Стол садовый Торонто 80, серый

38
Настоящее фото товара Стол пластиковый, тёмно-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Стол пластиковый, тёмно-зелёный

30
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый Прованс прямоугольный, тёмно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стол пластиковый Прованс прямоугольный, тёмно-зеленый

49
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, белый

15
В наличии 16 шт.
New
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, табак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, табак

5
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый
Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый
от 7 790
В корзине

С этим товаром покупают