Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина800 мм
- Толщина40 мм
- Материал столешницыкарагач, вяз
- Цветсветлое дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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