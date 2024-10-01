Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3000 мм
- Ширина1200 мм
- Толщина50 мм
- Материал столешницытополь
- Цветбежевый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подстолье Йорк
Основание для стола Лаурел, хром лак
Подстолье обеденное Valentino
Подстолье Малевич №2, барное
Подстолье 2144EM
Подстолье обеденное Alan, черный
Стальное Подстолье 1030EM барное
Подстолье 2142EM
Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 25х16
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ