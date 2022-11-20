+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Подставки для ног
        Новинки
        Популярное
        Лофт
        Мебель Лофт
        Освещение в стиле лофт
        Новинки
        Популярное
        Ткани
        Вид
        Новинки
        Популярное
        Мебель для хранения
        Стеллажи и этажерки
        Комоды и буфеты
        Прихожие и обувницы
        Шкафы
        Шкафы медицинские
          Новинки
          Популярное
          Посуда
          Сервировка стола
          Столовые приборы
            Новинки
            Популярное
            Освещение
            Тип
            Аксессуары
            Стиль
            Новинки
            Популярное
            Оборудование
            Для кейтеринга
            Для кафе и ресторанов
            Для отелей
            Акустическая мебель
            Для салонов красоты
            Для благоустройства
            Для медучреждений
            Оборудование для детей
            Новинки
            Популярное
            Для интерьера
            Стеновые панели
            Вешалки
            Ширмы и перегородки
            Декор
            Ковровые покрытия
            Новинки
            Популярное
            Для гостиниц
            Мебель
            Для ванных комнат
            Гостиничный текстиль
            Постельное белье
            Электроника
            Хранение и уход
              Новинки
              Популярное
              Подборки товаров
              По цвету
              По стилю
              По событиям
              Другие
              По расположению
              По моделям
              По профессиям
              По стране производителя
              Для улицы
              Товары по акции
              Фотография Подстолье чугунное 1237 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
              -2%

              Подстолье чугунное 1237

              4.5
              Оптовая цена
              5 990 ₽6 090 ₽
              от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
              В корзину Купить сейчас
              Быстрый заказ
              Подстолье чугунное 1237
              Подстолье чугунное 1237
              Итоговая сумма уточняется менеджером

              и принять условия Политики конфиденциальности

              Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

              О товаре

              Все характеристики

              Ваша оценка:

              Голос учтен

              Коммерческое предложение

              Скачайте предложение по этому товару
              Предыдущий товар в категории Подстолье чугунное 1014
              Подстолье чугунное 1014
              Следующий Подстолье чугунное 1037
              Подстолье чугунное 1037

              Видеообзор

              Характеристики товара

              Скачать инструкцию по эксплуатации

              Основные характеристики

              • Высота720 мм
              • Длина420 мм
              • Ширина420 мм
              • Вес20 кг
              • Материал подстольячугун

              С этим товаром покупают

              Настоящее фото товара Тарелка мелкая Тренд D21, произведённого компанией ChiedoCover
              90 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Тарелка мелкая Тренд D21
              Настоящее фото товара Вешалка Дуга медь, произведённого компанией ChiedoCover
              690 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Вешалка Дуга медь
              Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 1/4 белая, произведённого компанией ChiedoCover
              390 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Вешалка Cтандарт 1/4 белая
              Настоящее фото товара Сервировочный столик Кембон, произведённого компанией ChiedoCover
              6 190 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Сервировочный столик Кембон
              Настоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
              5 599 ₽5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Комплект мебели Банкетный
              Настоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 42, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              29 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стеллаж для разделения комнаты 42
              Настоящее фото товара Стеллаж с тумбочкой 43, произведённого компанией ChiedoCover
              29 990 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стеллаж с тумбочкой 43
              Настоящее фото товара Слэб Мендота, произведённого компанией ChiedoCover
              23 750 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Слэб Мендота
              Настоящее фото товара Подсветка Raphael белая патина, произведённого компанией ChiedoCover
              7 590 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Подсветка Raphael белая патина
              Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
              12 990 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Кресло Тим

              Другие товары из раздела подстолья чугунные оптом

              Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1013, произведённого компанией ChiedoCover
              3 790 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Подстолье чугунное 1013
              Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1224, произведённого компанией ChiedoCover-8%
              6 390 ₽6 890 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Подстолье чугунное 1224
              Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1218, произведённого компанией ChiedoCover
              5 190 ₽
              Оптовая цена
              5
              Подстолье чугунное 1218
              Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1226, произведённого компанией ChiedoCover
              5 090 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Подстолье чугунное 1226
              Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1217, произведённого компанией ChiedoCover
              4 890 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Подстолье чугунное 1217
              Настоящее фото товара Подстолье чугунное Гранада, произведённого компанией ChiedoCover-24%
              3 890 ₽5 090 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Подстолье чугунное Гранада
              Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, произведённого компанией ChiedoCover-22%
              Хит
              3 590 ₽4 590 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Подстолье чугунное Рим
              Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим ДВ, произведённого компанией ChiedoCover-12%
              5 290 ₽5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Подстолье чугунное Рим ДВ
              Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, произведённого компанией ChiedoCover-11%
              6 790 ₽7 590 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Подстолье чугунное Марко КР
              Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, произведённого компанией ChiedoCover
              5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Подстолье барное чугунное 1049