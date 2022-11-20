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Подстолье Кратос

Артикул: CH-050-330
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота720 мм
  • Вес5,31 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.18 м3

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