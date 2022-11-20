Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина150 мм
- Высота720 мм
- Вес5,31 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Объём упаковки0.18 м3
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