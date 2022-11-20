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          Фотография Подстолье чугунное Марко КР от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -11%

          Подстолье чугунное Марко КР

          4.1
          Оптовая цена
          6 790 ₽7 590 ₽
          от 10 штук
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          Подстолье чугунное Марко КР
          Подстолье чугунное Марко КР
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          Основные характеристики

          • Высота730 мм
          • Длина800 мм
          • Ширина800 мм
          • Вес25 кг
          • Материал подстольячугун

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