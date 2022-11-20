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Подстолье Лофт 26

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина600 мм
  • Цветчерный

Подстолье Лофт 26 — выполненные заказы

Фотография товара Офисный стол в стиле лофт, Подстолье 26 от компании ChiedoCover.Офисный стол в стиле лофт, Подстолье 26Фотография товара Подстолье Лофт 26, стул Гаага от компании ChiedoCover.Подстолье Лофт 26, стул Гаага
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