Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина1500 мм
- Глубина600 мм
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый
Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый
Обеденная группа INGRID белый
Стул Харизма NEW, пластиковый, черный
Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное
Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки