Характеристики товара
Описание
Надежное чугунное подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для прямоугольного стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.
Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес14 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материалчугун
- Материал подстольячугун
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.20 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет