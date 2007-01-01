Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1082ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье чугунное 1082ЕМ
89 оценок
8 090
Товар в корзине. Перейти
Подстолье чугунное 1082ЕМ - фото 1

Подстолье чугунное 1082ЕМ

Артикул: CH-015-816
89 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес14 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Нью-Дели
Фотография товара Подстолье Нью-Дели от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1010ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое 1010ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежное чугунное подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для прямоугольного стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес14 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материалчугун
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.20 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подстолье ЕР 3100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3100, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Подстолье ЕР 3100

92
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье ЕР 3091 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3091, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Подстолье ЕР 3091

95
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье ЕР 3069 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3069, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подстолье ЕР 3069

85
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3100Н, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена

Подстолье ЕР 3100Н

86
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4071, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Подстолье ЕР 4071

91
В наличии 11 шт.
Фотография товара Подстолье 1299ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1299ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Подстолье 1299ЕМ

6
В наличии 20 шт.
Фотография товара Подстолье чугунное 2204ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное 2204ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Подстолье чугунное 2204ЕМ

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 2202ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2202ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Подстолье 2202ЕМ

10
Фотография товара Подстолье 1206ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1206ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Подстолье 1206ЕМ

9
Фотография товара Подстолье 1218ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1218ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Подстолье 1218ЕМ

11
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, шелковый камень, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, шелковый камень

98
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х800, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Столешница Фибер, 34 мм, 1800х800

13
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д600, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д600

8
Фотография товара Столешница шпон, 60 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Столешница шпон, 60 мм, круглая

49
Фотография товара Слэб Хановер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Хановер, произведённого компанией ChiedoCover
от64 490

Слэб Хановер

9
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д600, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д600

14
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х700

13
Фотография товара Столешница ЛДСП, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, белая

48
  • бежевый
  • белый
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 800х800

10
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

39

Другие товары из раздела чугунные подстолья

Фотография товара Подстолье чугунное Кампана ДВ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное Кампана ДВ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Подстолье чугунное Кампана ДВ

78
В наличии 164 шт.
Фотография товара Подстолье 1013ЕМ, чугунное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1013ЕМ, чугунное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Подстолье 1013ЕМ, чугунное

77
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1016, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Подстолье чугунное 1016

89
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4014, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Подстолье чугунное 4014

71
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1020, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Подстолье чугунное 1020

60
Настоящее фото товара Подстолье 3033, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Подстолье 3033

14
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 3063, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Подстолье 3063, золотой

11
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 3005, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Подстолье 3005, золотой

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1219ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1219ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Подстолье 1219ЕМ

9
В наличии 30 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Подстолье из чугуна 4082 (белое), произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Подстолье из чугуна 4082 (белое)

14

Товар в корзине

Подстолье чугунное 1082ЕМ
Подстолье чугунное 1082ЕМ
от 8 090
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, шелковый камень, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, шелковый камень

98
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х800, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Столешница Фибер, 34 мм, 1800х800

13
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д600, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д600

8
Фотография товара Столешница шпон, 60 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Столешница шпон, 60 мм, круглая

49

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности