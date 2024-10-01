Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина900 мм
- Толщина40 мм
- Материал столешницыдуб
- Цветсветлое дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Опора для стола V-образная, Светлая
Подстолье ER 3116
Подстолье ER 4066
Подстолье чугунное 2014
Подстолье чугунное 3010
Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 25х16
Подстолье 2110EM
Подстолье чугунное Кампана ДВ
Подстолье металлическое Квадро