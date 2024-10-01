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Подстолье 4019 - фото 1

Подстолье 4019

Артикул: CH-066-138
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

4019 - мощное и большое подстолье Тюльпан(Tulip). Главное преимущество - дизайн, просто посмотрите на эти плавные линии. Мощная площадка для крепления столешницы размер полметра на полметра и толщиной в 5 мм. Из этого подстолья можно делать вертолетную площадку!

Посмотрите вариант в белом цвете: арт 4019 белое (нажать)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес27,0 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1100*1100, D1300 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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