Характеристики товара
Описание
4019 - мощное и большое подстолье Тюльпан(Tulip). Главное преимущество - дизайн, просто посмотрите на эти плавные линии. Мощная площадка для крепления столешницы размер полметра на полметра и толщиной в 5 мм. Из этого подстолья можно делать вертолетную площадку!
Посмотрите вариант в белом цвете: арт 4019 белое (нажать)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес27,0 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1100*1100, D1300 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный