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Стул Абонданс, кремовый

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке 1 шт

Вес 16,25 кг
Объем 0,163

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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