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Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
Тележка для прямоугольных столов
46 оценок
33 473
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Тележка для прямоугольных столов

Артикул: CH-000-508
46 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Тележка металлическая

Оборудована колесиками

Изготавливается под размеры клиента (длина от 1200 до 1900).

Габариты для логистики: 1200х950х300 в сложенном виде, вес 25 кг.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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