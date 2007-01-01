Характеристики товара
Описание
Подлокотники - полированный алюминий с мягкими накладками из натуральной кожи
Подголовник - да
Поясничная поддержка - да
Механизм качания - мултиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях
Крестовина - полированный алюминий
Газ патрон - да
Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм
Каркас - монолитный
Материал обивки - рабочая поверхность кресла выполнена из натуральной кожи Люкс
Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м
Тип - для руководителя
Цвет - черный
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.
Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм
Вес: 23,1кг
Объем: 0,215м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес20.1 кг
- Допустимая нагрузка250
- Страна изготовленияКитай
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Вес упаковки23 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет