Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара President Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
President Кожа Черный
50 оценок
65 480
Товар в корзине. Перейти
President Кожа Черный - фото 1President Кожа Черный - фото 2President Кожа Черный - фото 3President Кожа Черный - фото 4President Кожа Черный - фото 5

President Кожа Черный

Артикул: CH-022-060
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес20.1 кг
  • Допустимая нагрузка250
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Parlament Кожа Черный
Фотография товара Parlament Кожа Черный от компании ChiedoCover.
Следующий President Экокожа Черный
Фотография товара President Экокожа Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с мягкими накладками из натуральной кожи

Подголовник - да

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - мултиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - монолитный

Материал обивки - рабочая поверхность кресла выполнена из натуральной кожи Люкс

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - черный

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 23,1кг
Объем: 0,215м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес20.1 кг
  • Допустимая нагрузка250
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки23 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ красный

41
  • красный, белый
  • черный, прозрачный
  • белый, фиолетовый
  • коричневый, черный
В наличии 7 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань

54
Фотография товара Roma Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Roma Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
40 370
Оптовая цена

Roma Экокожа Черный

51
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Мадрид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Мадрид

55
Фотография товара Стул Стаффорд черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стаффорд черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Стул Стаффорд черный

50
Фотография товара Стул Брейк бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Брейк бежевый

58
Фотография товара Стул Комфорт черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Комфорт черный

53
Фотография товара Стул Лутон черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лутон черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул Лутон черный

41
Фотография товара Cтул Брю, морская волна велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, морская волна велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, морская волна велюр

10
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Самба, серый, каркас алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серый, каркас алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Самба, серый, каркас алюминий

9
  • бежевый
  • черный
  • серый

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, синяя

30
Фотография товара Каркас стула Modena от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Modena, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Каркас стула Modena

44
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол на стул Франкфурт, мелкий ромб, велюр пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Франкфурт, мелкий ромб, велюр пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Франкфурт, мелкий ромб, велюр пыльная роза

32
  • серый
  • бежевый
  • розовый
Фотография товара Каркас кресла Коннор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Коннор, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190

Каркас кресла Коннор

40
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Парти, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Парти

9
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр кирпичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр кирпичный

42
Фотография товара Каркас кресла Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Каркас кресла Прайд

50

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99035
6 090 ₽

Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром

44
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89034
5 890 ₽

Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево

44
Фотография товара Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое

57
  • бежевый
  • Стул Тюльпан, серый, основание золотое
Фотография товара Стул полубарный АЛЛЕГРО, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный АЛЛЕГРО, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул полубарный АЛЛЕГРО, черный

52
  • бежевый
  • белый
  • черный
Настоящее фото товара Кресло складное Вортекс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Кресло складное Вортекс, черный

56
  • белый
  • черный
В наличии 103 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69015
7 790 ₽

Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех

59
Фотография товара Стул Стаффорд серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стаффорд серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Стаффорд серый

43
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр песочный

48
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка зеленый

59
В наличии 11 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бали, велюр Тедди 023, гобелен Леда, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, велюр Тедди 023, гобелен Леда, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090

Стул Бали, велюр Тедди 023, гобелен Леда, ножки бук морилка черная

7

Товар в корзине

President Кожа Черный
President Кожа Черный
65 480
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, синяя

30
Фотография товара Каркас стула Modena от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Modena, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Каркас стула Modena

44
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Льготные условия для новых заведений в сфере Хорека!
Льготные условия для новых заведений в сфере Хорека!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.02.2025 Металлические дизайнерские стулья
Металлические дизайнерские стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Пластиковые стулья: экономия или тренд?
Пластиковые стулья: экономия или тренд?

Перейдите, чтобы узнать подробности