Чехол на стул Frankfurt, бежевый

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Чехол на стул Frankfurt, бежевый

5
1 490 ₽1 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стул Frankfurt (Франкфурт) с прострочкой в виде крупного ромба. Выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. В сиденье и спинку дополнительно вшит уплотнитель. Чехол полностью закрывает спинку и сиденье стула. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Цветбежевый

Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Чехол на стул Frankfurt, бежевый — выполненные заказы

Чехол на стул Frankfurt, пыльная розаЧехол на стул Frankfurt, пыльная розаЧехол на стул Frankfurt, желтыйЧехол на стул Frankfurt, желтый
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