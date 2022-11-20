Чехол на стул Frankfurt (Франкфурт) с прострочкой в виде крупного ромба. Выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. В сиденье и спинку дополнительно вшит уплотнитель. Чехол полностью закрывает спинку и сиденье стула. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.
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Салфетки Мати
Новогодний чехол на стул 03
Ткань Spectra, велюр
Фуршетная юбка 01, зеленая
Приставной столик Limit
Cтол Tulip style, черный, D800
Cтол Tulip style, черный, D900
Cтол Tulip style, черный, D1000
Cтол Tulip style, черный, D1100