МИНПРОМТОРГ
от4 090₽
Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников
2 590₽
Оптовая цена
Стул Борно серый
В наличии 664 шт.
МИНПРОМТОРГ
от4 490₽
Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро, кромка ПВХ, без отбойников
от5 790₽
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Стул Форли красный
МИНПРОМТОРГ
от3 440₽
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Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный
от8 290₽
Оптовая цена
Стул пластиковый Emi, голубой
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
от5 990₽
Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ
Распродажа
от6 990₽8
7 590 ₽Оптовая цена
Стул Pixar, светло-зеленый
В наличии 8 шт.
МИНПРОМТОРГ
от4 590₽
Стол Лидер 1, 1500*800, белый, орех, кромка ПВХ
от7 590₽
Оптовая цена
Стул Bascor, графит