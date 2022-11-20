Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота1400 мм
- Глубина1021 мм
- Вес11.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Тележка для прямоугольных столов
Тележка для круглых столов
Тележка для малых прямоугольных столов
Тележка для стульев
Тележка для транспортировки стульев
Тележка для транспортировки столов
Тележка для хранения столов
Тележка для складных стульев, двухуровневая
Тележка для складных стульев
Тележка для складных стульев, малая
Стул Хит 25мм - салатовый, золото арш
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Lazzoli 5124
Стул Меган велюр бежевый белые ножки
Обеденный стул Чико, бордовый
Обеденный стул Чико, темно-зеленый
Стул Oliver Square велюр черный
Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая
Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс
Тележка Рум 6 для рум-сервиса, под термобокс
Тележка-стойка Рум 5, для рум-сервиса
Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса
Сервировочный столик Бирвист