Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная
50 оценок
12 49017
14 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная - фото 1Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная - фото 2Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная - фото 3Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная - фото 4Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная - фото 5
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

Артикул: CH-049-294
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина1021 мм
  • Высота1400 мм
  • Вес11.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка разборная для горничной Виа
Фотография товара Тележка разборная для горничной Виа от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для банкетных стульев ТБС01
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка предназначена для стульев серии Хит.

Рекомендуется использовать для транспортировки 10 стульев.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина1021 мм
  • Высота1400 мм
  • Вес11.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Настоящее фото товара Тележка Кайнд для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Тележка Кайнд для перевозки стульев

12
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Тэйбл, произведённого компанией ChiedoCover
27 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Тэйбл

5
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников

14
Фотография товара Стул Борно серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Стул Борно серый

45
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
В наличии 664 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро, кромка ПВХ, без отбойников

12
Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Форли красный

40
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 440
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х600*750, орех, черный

13
Фотография товара Стул пластиковый Emi, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Emi, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Emi, голубой

42
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ

6
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
Распродажа
Фотография товара Стул Pixar, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pixar, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9908
7 590 ₽Оптовая цена

Стул Pixar, светло-зеленый

69
  • зеленый, черный
  • черный
В наличии 8 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, белый, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 1, 1500*800, белый, орех, кромка ПВХ

6
Фотография товара Стул Bascor, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, графит

11
  • серый, черный, золотой
  • бежевый, золотой

Другие товары из раздела тележки для столов и стульев

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от33 473

Тележка для прямоугольных столов

46
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Парти, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Парти

9

Товар в корзине

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная
Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная
от 12 490
14 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников

14
Фотография товара Стул Борно серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Стул Борно серый

45
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
В наличии 664 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1, 1300*800, орех, серебро, кромка ПВХ, без отбойников

12
Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Форли красный

40

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности