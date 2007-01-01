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Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая
57 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая - фото 1Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая - фото 2Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая - фото 3Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая - фото 4Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая - фото 5Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая - фото 6Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая - фото 7Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая - фото 8Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая - фото 9Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая - фото 10Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая - фото 11

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая

Артикул: CH-031-571
57 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пастельные цвета, витая спинка из рогожки, изящная и элегантная форма делает это кресло подходящим для небольших пространств. Красивое стеганое сиденье придает визуальный объем и подчеркивает классический стиль вашей гостиной. Наклонные подлокотники подчеркивают современный дизайн кресла. Тонкие деревянные ножки создают ретро акценты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Вес упаковки9.5 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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