Характеристики товара
Описание
Пастельные цвета, витая спинка из рогожки, изящная и элегантная форма делает это кресло подходящим для небольших пространств. Красивое стеганое сиденье придает визуальный объем и подчеркивает классический стиль вашей гостиной. Наклонные подлокотники подчеркивают современный дизайн кресла. Тонкие деревянные ножки создают ретро акценты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина560 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки9.5 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет