Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Madrid Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Madrid Кожа Черный
46 оценок
49 280
Товар в корзине. Перейти
Madrid Кожа Черный - фото 1Madrid Кожа Черный - фото 2Madrid Кожа Черный - фото 3Madrid Кожа Черный - фото 4Madrid Кожа Черный - фото 5

Madrid Кожа Черный

Артикул: CH-022-085
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес20.1 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Madrid Экокожа Черный
Фотография товара Madrid Экокожа Черный от компании ChiedoCover.
Следующий Leo CF Экокожа Черный
Фотография товара Leo CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с накладками из экокожи

Подголовник - нет

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - мултиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - немонолитный

Материал обивки - рабочая поверхность кресла выполнена из натуральной кожи Люкс

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - черный

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 22.4 кг
Объем: 0,175м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес20.1 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки22.40 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Ампир, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ампир, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул Ампир, с подлокотниками

44
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые

51
Фотография товара Стул «Априори Р» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул «Априори Р», произведённого компанией ChiedoCover
58 990
Оптовая цена

Стул «Априори Р»

60
Фотография товара Обеденный стул Мэри, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Мэри, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Обеденный стул Мэри, синий

48
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге

43
Фотография товара Дизайнерский стул Мюнхен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Дизайнерский стул Мюнхен

57
Фотография товара Кресло Bon RCH, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bon RCH, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Bon RCH, серый, черный

12
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (на прутке со столиком), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (на прутке со столиком), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 59022
27 590 ₽Оптовая цена

Стул К5 (на прутке со столиком), черный

11
  • бежевый
  • черный, хромированный
  • серый
  • желтый
Фотография товара Стул Горг с подлокотниками, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Горг с подлокотниками, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Горг с подлокотниками, желтый

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Фиджи Блю, каркас серебро, подлокотники бук, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Фиджи Блю, каркас серебро, подлокотники бук, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39052
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Фиджи Блю, каркас серебро, подлокотники бук, под лак

7
В наличии 25 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, желтый

33
Настоящее фото товара Каркас спинки Петек 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Петек 1000

35
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол на стул 08, бархат синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол на стул 08, бархат синий

49
Фотография товара Каркас стула Still 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Каркас стула Still 1000

38
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол на стул 02, спандекс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02, спандекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол на стул 02, спандекс, бежевый

32
Фотография товара Каркас стула Dale 4000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Dale 4000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас стула Dale 4000

34

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

Фотография товара Кресло Орфей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Орфей, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло Орфей

48
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро

53
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань

58
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань

59
Фотография товара Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490

Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа

44
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
  • черный
  • коричневый
Распродажа
Фотография товара Стул Аврилле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврилле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29029
19 990 ₽Оптовая цена

Стул Аврилле, белый

59
  • белый
  • Стул Аврилле, кремовый
  • серый
  • черный
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Стаффорд бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стаффорд бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Стаффорд бежевый

50
Фотография товара Стул Брейк черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Брейк черный

49
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр зеленый

50
В наличии 40 шт.

Товар в корзине

Madrid Кожа Черный
Madrid Кожа Черный
49 280
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, желтый

33
Настоящее фото товара Каркас спинки Петек 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Петек 1000

35
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Два по цене одного
Два по цене одного

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.05.2026 Мягкие стулья с выбором основания
Мягкие стулья с выбором основания

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.08.2026 Пластиковые стулья от Российского производителя
Пластиковые стулья от Российского производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности