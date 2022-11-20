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Madrid Кожа Черный

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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с накладками из экокожи

Подголовник - нет

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - мултиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - немонолитный

Материал обивки - рабочая поверхность кресла выполнена из натуральной кожи Люкс

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - черный

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 22.4 кг
Объем: 0,175м3

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Основные характеристики

  • Вес23 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3

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