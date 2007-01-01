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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, белое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Bora, белое
57 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
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Кресло пластиковое Bora, белое

Артикул: CH-011-979
57 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Моноблочное кресло из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.

Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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