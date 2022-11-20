Фотография Кресло пластиковое Bora, белое от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло пластиковое Bora, белое

4.5
Оптовая цена
от 4 990 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло пластиковое Bora, белое
Кресло пластиковое Bora, белое
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Кресло пластиковое Bora, белое

4.5
4990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4.4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота860 мм
  • Цвет10

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