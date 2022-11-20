Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1090 мм
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Вес5.7 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Eames M красный
Салатник Идиллия D22.2
Сервировочная доска 14
Блюдо 305 мм Royal Sutton 4, 12
Блюдо овальное 250 мм Royal Sutton 6, 24
Блюдо овальное 300 мм Royal Sutton 6, 18
Стол прямоугольный Kvam Bro
Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ
Полубарный стул Ангрен
Барный стул Анкара голубой/ дерево
Барный стул Анкара бежевый/ дерево
Барный стул Анкара голубой/ черный
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый