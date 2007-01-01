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Стул Mirage, светло-серый

Артикул: CH-069-243
8 оценок
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Фотография товара Стул Mirage, светло-бежевый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Mirage, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул отличается нестандартным внешним видом, сочетая в себе дубовый каркас и сиденье из прочного и износостойкого полипропилена, и подходит под различные дизайнерские решения.

Стильный и удобный стул - это отличное решение для тех, кто ищет уникальный и функциональный элемент мебели для своего дома или бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки830 мм
  • Материалдерево, полипропилен
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекдерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

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Стул Mirage, светло-серый
1 290
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