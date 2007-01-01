Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
47 оценок
670
Товар в корзине. Перейти
Чехол 01 на стул Кьявари, красный - фото 1Чехол 01 на стул Кьявари, красный - фото 2Чехол 01 на стул Кьявари, красный - фото 3Чехол 01 на стул Кьявари, красный - фото 4Чехол 01 на стул Кьявари, красный - фото 5

Чехол 01 на стул Кьявари, красный

Артикул: CH-001-984
47 оценок
Основные характеристики
  • Материалспандекс
  • Плотность200 г/м²
  • Вид чехладля стульев, для стульев Кьявари
  • Цветрозовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый от компании ChiedoCover.
Следующий Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цвет чехла может быть любым

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалспандекс
  • Плотность200 г/м²
  • Вид чехладля стульев, для стульев Кьявари
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани - Спандекс

Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Габардин

Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1000-0001000-000
Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1000-1071000-107
Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1000-5131000-513
Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1000-9051000-905
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Бифлекс

Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Атлас

Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Креп-сатин

Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Журавинка

Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Ричард

Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мати

Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мирелла

Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Льняная

Чехол 01 на стул Кьявари, красный - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Фотография товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный

42
  • Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый
  • черный
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый

41
  • Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый
  • черный
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, черный, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, черный

43
  • красный
  • черный
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, синий

40
  • красный
  • черный
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый

39
  • красный
  • черный
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Спинка чехла с бантом, золотая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спинка чехла с бантом, золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Спинка чехла с бантом, золотая

43
Фотография товара Универсальный чехол на стул, габардин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол на стул, габардин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Универсальный чехол на стул, габардин, черный

33
  • зеленый, белый
  • бежевый, розовый
  • черный
Фотография товара Универсальный чехол на стул двухсторонний, габардин, бежевый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол на стул двухсторонний, габардин, бежевый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Универсальный чехол на стул двухсторонний, габардин, бежевый коричневый

41
  • зеленый, белый
  • бежевый, розовый
  • черный
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН

6
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Кьявари Белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Кьявари Белый, пластиковый

303
  • прозрачный
  • белый
В наличии 714 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Хит
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, спандекс пыльный розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, спандекс пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, спандекс пыльный розовый

47
Фотография товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

310
  • белый
  • прозрачный
В наличии 805 шт.
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, сиреневая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, сиреневая

41
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, спандекс фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, спандекс фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, спандекс фиолетовый

34
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Брайд пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Брайд пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49056
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Брайд пластик белый

26
  • белый
  • черный
В пути 100 шт.
Фотография товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от910

Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см

50
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на стул 01, спандекс бежевый

49
Хит
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79035
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

451
  • прозрачный
  • белый
В наличии 638 шт.

Другие товары из раздела чехлы на стулья кьявари

Хит
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

49
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, желтый

36
Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, красный

45
  • бирюзовый
  • красный, синий
  • синий
Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, розовый

39
  • бирюзовый
  • красный, синий
  • синий
Хит
Фотография товара Универсальный чехол на стул с принтом, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол на стул с принтом, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 480

Универсальный чехол на стул с принтом, зеленый

44
  • зеленый, белый
  • бежевый, розовый
  • черный
Фотография товара Универсальный чехол на стул, лен с декором, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол на стул, лен с декором, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 900

Универсальный чехол на стул, лен с декором, бежевый

50
  • зеленый, белый
  • бежевый, розовый
  • черный

Товар в корзине

Чехол 01 на стул Кьявари, красный
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
от 670
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Кьявари Белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Кьявари Белый, пластиковый

303
  • прозрачный
  • белый
В наличии 714 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Хит
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, спандекс пыльный розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, спандекс пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, спандекс пыльный розовый

47
Фотография товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

310
  • белый
  • прозрачный
В наличии 805 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности