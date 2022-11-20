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Стул барный Masters, черный - фото 1

Стул барный Masters, черный

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

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