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Настоящее фото товара Стул барный Мастерс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Мастерс, черный
38 оценок
5 49063
14 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Мастерс, черный - фото 1Стул барный Мастерс, черный - фото 2Стул барный Мастерс, черный - фото 3
Распродажа

Стул барный Мастерс, черный

Артикул: CH-014-715
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота1090 мм
  • Высота до сиденья770 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стул Мастерс черный прекрасно дополняет коллекцию стульев Мастерс актуальным и востребованным функционалом. Masters позволяет реализовать различные зоны и помещения в едином стилевом решении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота1090 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки1270 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки8.7 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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