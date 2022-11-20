Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1090 мм
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Вес5.7 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Комплект подушек для стула
Стол пластиковый Ice
Блюдо овальное 350 мм Royal Sutton 3, 12
Блюдце 170 мм для бульонницы Royal Sutton 6, 36
Бульонница с ручками 400 мл Royal Sutton 4, 32
Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48
Кружка 300 мл Royal Sutton 2, 24
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Стул DSW синий
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань
Полубарный стул Ангрен
Барный стул Анкара голубой/ дерево
Барный стул Анкара бежевый/ дерево
Барный стул Анкара голубой/ черный
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый