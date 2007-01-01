Характеристики товара
Описание
Барный стул Мастерс черный прекрасно дополняет коллекцию стульев Мастерс актуальным и востребованным функционалом. Masters позволяет реализовать различные зоны и помещения в едином стилевом решении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина515 мм
- Высота1090 мм
- Высота до сиденья770 мм
- Вес5.7 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки1270 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Вес упаковки8.7 кг
- Объём упаковки0.45 м3
- Изделия стопируютсяНет