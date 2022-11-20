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Стул Адриано, голубой

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Стул Адриано, темно-синий
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Стул Адриано, темно-синий

Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки деревянные

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина490 мм
  • Длина455 мм
  • Вес5.8 кг
  • Объем0.03 мл
  • Количество мест1
  • Цветголубой

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