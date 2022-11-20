Чехол для стола 10
1 200 ₽
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
* Расстояние между ножек 50 сантиметров
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Спандекс
|60
|1200
|1560
|Спандекс
|70
|1340
|1740
|Спандекс
|80
|1440
|1870
|Бифлекс
|60
|2090
|2720
|Бифлекс
|70
|2160
|2800
|Бифлекс
|80
|2380
|3100
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