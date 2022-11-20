Стул пластиковый DayDream, черный

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул пластиковый DayDream, черный

4.8
15 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый DayDream, белый
Стул пластиковый DayDream, белый
Следующий Стул пластиковый DayDream, красный
Стул пластиковый DayDream, красный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес5.2 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота820 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrown
Старая розаСтарая роза
1111
100100
КапучиноКапучино
LilacLilac
MARVEL CREAMMARVEL CREAM
TEMPO 1TEMPO 1
Montana 032Montana 032
515515
BlackBlack
0808
7272
0404
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
12

Новогодний чехол на стул 03

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 6909
1 850 ₽Оптовая цена
6

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый

Настоящее фото товара Столешница слэб №19, произведённого компанией ChiedoCover
от74 900
14

Столешница слэб №19

Настоящее фото товара Кресло подвесное Vena, произведённого компанией ChiedoCover
80 590
Оптовая цена
6

Кресло подвесное Vena

Настоящее фото товара Стул ACAPULСO, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
11

Стул ACAPULСO

Настоящее фото товара Стул CAFE (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
9

Стул CAFE (сталь)

Настоящее фото товара Стул CAFE2 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
от3 49015
4 090 ₽Оптовая цена
14

Стул CAFE2 (сталь)

Настоящее фото товара Стул Вольтер Balloon, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
13

Стул Вольтер Balloon

Настоящее фото товара Гнуто клей Модель 1.1, произведённого компанией ChiedoCover
от770
Оптовая цена
15

Гнуто клей Модель 1.1

Кресло ЭлитНастоящее фото товара Кресло Элит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000
Оптовая цена
12

Кресло Элит

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул пластиковый DayDream, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
8

Стул пластиковый DayDream, голубой

Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневыйНастоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
10

Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый

Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая костьНастоящее фото товара Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость

Кресло пластиковое складное Delta, белый, синийНастоящее фото товара Кресло пластиковое складное Delta, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое складное Delta, белый, синий

Кресло алюминиевое AlvdalenНастоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
7

Кресло алюминиевое Alvdalen

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59017
5 490 ₽Оптовая цена
10Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый