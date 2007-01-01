Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный FRANKFURT белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный FRANKFURT белый
26 оценок
5 99044
10 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный FRANKFURT белый - фото 1Стул барный FRANKFURT белый - фото 2Стул барный FRANKFURT белый - фото 3Стул барный FRANKFURT белый - фото 4Стул барный FRANKFURT белый - фото 5
Распродажа

Стул барный FRANKFURT белый

Артикул: CH-026-467
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Марс, велюр тедди 023 молочный/ тедди 663 голубой, черная морилка
Фотография товара Стул барный Марс, велюр тедди 023 молочный/ тедди 663 голубой, черная морилка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный FRANKFURT черный
Фотография товара Стул барный FRANKFURT черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул барный FRANKFURT белый сиденье экокожа ножки из массива бука

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес5.25 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасамассив дерева
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул 06113АМ желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул 06113АМ желтый

60
В наличии 105 шт.
Распродажа
Фотография товара Victoria Ghost new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Victoria Ghost new, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59050
12 990 ₽Оптовая цена

Victoria Ghost new

31
В наличии 45 шт.
Фотография товара Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный

38
  • бежевый, черный
  • белый, черный
  • серый, черный
Фотография товара Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино

40
  • коричневый
  • желтый
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Hug Go Green, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Hug Go Green, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Hug Go Green, зеленый

5
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Стак, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Стак, желтый

14
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Рэйс (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99024
14 290 ₽Оптовая цена

Стул Рэйс (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), синий

12
Распродажа
Фотография товара Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), желтый

12
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), синий

12
Фотография товара Стул Плато, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плато, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Плато, розовый

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол на стул 01, спандекс бордовый

43
Настоящее фото товара Стол пластиковый Meadow, прямоугольный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Стол пластиковый Meadow, прямоугольный, белый

5
  • белый
  • коричневый
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр коричневый

48
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч темно-синий

38
Фотография товара Столик для лежака Pop, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик для лежака Pop, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Столик для лежака Pop, белый

12
  • черный
  • белый
  • коричневый
В наличии 49 шт.
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для стула Флоу, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для стула Флоу, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для стула Флоу, серый

15
  • серый
  • Подушка сиденья Комфорт для стула Флоу, темный хаки
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
  • серый
  • желтый
  • голубой
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29036
1 990 ₽

Чехол для стола 05, белый

36
Фотография товара Стол пластиковый Firenze от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Firenze, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол пластиковый Firenze

10
  • белый
  • темно-серый
  • черный
В наличии 11 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Настоящее фото товара Стул Эрд, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Эрд

78
Фотография товара Стул прозрачный Иглоо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Иглоо, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Стул прозрачный Иглоо

43
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Форли красный

40
Фотография товара Стул пластиковый Ибица Басик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ибица Басик, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Ибица Басик

50
Распродажа
Фотография товара Стул Нео пластик пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео пластик пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49049
8 790 ₽Оптовая цена

Стул Нео пластик пыльно-розовый

26
В наличии 19 шт.В пути 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Севен, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Севен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89045
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Севен, серый

37
В наличии 147 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89051
11 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см

26
  • белый
  • черный
В наличии 65 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Стул Маттео, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маттео, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Маттео, голубой

40
  • белый
  • голубой
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Rimini, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Rimini, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Rimini, терракотовый

15
Распродажа
Фотография товара Стул Ипокс, серый нью, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ипокс, серый нью, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
2 49036
3 890 ₽Оптовая цена

Стул Ипокс, серый нью, пластик

8
  • черный
  • белый
  • коричневый
  • серый
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Стул барный FRANKFURT белый
Стул барный FRANKFURT белый
от 5 990
10 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол на стул 01, спандекс бордовый

43
Настоящее фото товара Стол пластиковый Meadow, прямоугольный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Стол пластиковый Meadow, прямоугольный, белый

5
  • белый
  • коричневый
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр коричневый

48
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Получи стол за 10 рублей!
Получи стол за 10 рублей!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.05.2026 Уличная мебель для дома и ресторана
Уличная мебель для дома и ресторана

Перейдите, чтобы узнать подробности