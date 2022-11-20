Стул барный FRANKFURT белый

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Барный стул Франкфурт предназначен для обустройства кухонь, гостиных, ресторанов или кафе.

Монолитный пластиковый каркас
Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт.
Обивка из экокожи
Экокожа – двухслойный материал, состоящий из хлопчатобумажной основы и микропористой полиуретановой пленки. Обладает следующими свойствами:
быстро нагревается до температуры тела;
не содержит вредных компонентов;
устойчив к действию влаги;
не деформируется;
легко поддается чистке;
Ножки из натуральной древесины
Ножки стула выполнены из неокрашенного массива бука. Натуральная древесина – прочный, экологичный материал, который со временем выглядит только лучше

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 65*61*50
Вес брутто: 22,000
Объем: 0,200

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Основные характеристики

  • Высота1120 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес22 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый

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