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Стул Кавагоэ серый, черный

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Характеристики товара

Описание

Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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