СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ

4.9
3 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ
СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ
Следующий Стул Klam, прозрачный
Стул Klam, прозрачный

Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Eames выполнено из литого высокопрочного пластика, который всегда выглядит безупречно без особенного ухода. Формованное сиденье стула Eames обеспечивает сидящему высокую степень комфорта.

Нижнее основание стула изготовлено из металлической редуцированной трубы и окрашено порошковой краской. Ножки оснащены пластиковыми подпятниками

Упаковка 3 шт
Габариты упаковки 780х600х520 мм

Материал: Пластик
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный
  • Вес4.7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота850 мм
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 23, произведённого компанией ChiedoCover
от890
11

Чехол 23

Настоящее фото товара Чехол 30, произведённого компанией ChiedoCover
от690
9

Чехол 30

Настоящее фото товара Чехол 28, произведённого компанией ChiedoCover
от860
11

Чехол 28

Настоящее фото товара Чехол 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от44011
490 ₽
114Хит

Чехол 42, габардин бежевый

В наличии 18 шт.
Чехол IKEAНастоящее фото товара Чехол IKEA, произведённого компанией ChiedoCover
от670
5

Чехол IKEA

Чехол 24, габардинНастоящее фото товара Чехол 24, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от590
8

Чехол 24, габардин

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло Klam, пластиковое белое, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
6

Кресло Klam, пластиковое белое

Стул Africa, с подлокотниками Настоящее фото товара Стул Africa, с подлокотниками , произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена
14

Стул Africa, с подлокотниками

Садовый стул Isabellini в горчичном цветеНастоящее фото товара Садовый стул Isabellini в горчичном цвете, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
6

Садовый стул Isabellini в горчичном цвете

Садовый стул Isabellini в черном цветеНастоящее фото товара Садовый стул Isabellini в черном цвете, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Садовый стул Isabellini в черном цвете

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.