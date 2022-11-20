Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки
9 990 ₽13 990 ₽
1 коробка / 2 шт
Габариты: 56*53*77
Вес брутто: 18,000
Обьем: 0,106
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