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Стеклянный стол Алингсос белая шагрень, белый - фото 1Стеклянный стол Алингсос белая шагрень, белый - фото 2Стеклянный стол Алингсос белая шагрень, белый - фото 3Стеклянный стол Алингсос белая шагрень, белый - фото 4Стеклянный стол Алингсос белая шагрень, белый - фото 5

Стеклянный стол Алингсос белая шагрень, белый

Артикул: CH-050-454
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1000/1400 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес49 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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