Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1400/1800 мм
- Ширина800 мм
- Высота780 мм
- Толщина столешницы25 мм
- Вес45 кг
- Материал столешницыдерево, металл
- Материал подстольяметалл
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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