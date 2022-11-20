Стул барный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

15 оценок

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Стул барный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки

4.1
9 990 ₽13 990 ₽
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Стул барный Валенсия, голубой
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Стул барный Валенсия, голубой

Характеристики товара

Описание

Барный стул «Валенсия» органично дополнит интерьер модного заведения или домашней кухни. Стильная модель высотой 74 см устойчиво стоит на четырех опорах с удобными подножками.

1 коробка / 2 шт

Габариты: 56*53*77

Вес брутто: 18,000

Обьем: 0,106

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина345 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Цветзеленый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

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