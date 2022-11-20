Барный стул «Валенсия» органично дополнит интерьер модного заведения или домашней кухни. Стильная модель высотой 74 см устойчиво стоит на четырех опорах с удобными подножками.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 56*53*77
Вес брутто: 18,000
Обьем: 0,106
Стул Him and Her черный
Стул Him and Her белый
Стул Him and Her красный
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Нави
Банкетка Аврора
Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
Стул Элис мятный
Стул Элис розовый
Стул Элис полубарный мятный