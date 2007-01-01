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Настоящее фото товара Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки
26 оценок
5 99046
10 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 1Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 2Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 3Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 4Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 5Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 6Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 7
Распродажа

Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки

Артикул: CH-050-789
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота1050 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота1050 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес4.65 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, золотой
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки11.5 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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