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Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 1 Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 2 Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 3 Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 4 Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 5 Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 6 Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки - фото 7

Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки

Артикул: CH-050-789
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Барный стул «Валенсия» органично дополнит интерьер модного заведения или домашней кухни. Стильная модель высотой 74 см устойчиво стоит на четырех опорах с удобными подножками.
Комфортное сиденье
«Валенсия» позволит уютно расположиться, облокотиться на мягкую спинку и провести немало приятных минут за коктейлями и беседой. Глубокое сиденье удобной формы обито мебельным велюром.
Легкий и устойчивый
Модель зеленого цвета изготовлена на основе прочного металлокаркаса. Несмотря на небольшой вес (4,7 кг), конструкция очень устойчива. Чтобы передвинуть стул, больших усилий не понадобится.
Простой в уходе
Приятный оттенок будет радовать долгое время – велюр является довольно неприхотливым материалом, который легко чистить.
Стильный акцент интерьера
Элегантный лаконичный дизайн барного стула «Валенсия» открывает большие возможности для создания стильных интерьеров.
Это идеальный выбор для тех, кто желает создать атмосферу уюта и комфорта.

Каркас: металл
Сиденье: велюр
Ширина: 43,00
Ширина сиденья: 43,00
Глубина: 46,00
Глубина сиденья 36,00
Высота: 105,00
Высота сиденья: 74,00
Нагрузка: 120
Вес: 4,650
Китай

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*48*52
Вес брутто: 11,500
Объем: 0,190

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1050 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес4.650 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки11.50 кг

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