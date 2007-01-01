Черная пятница

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Черная пятница
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Элис мятный, произведённого компанией ChiedoCover-34%
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Элис мятный
Настоящее фото товара Стул Элис розовый, произведённого компанией ChiedoCover-34%
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Элис розовый
Настоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
14 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Элис полубарный мятный
Настоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
14 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Элис полубарный темно-синий
Настоящее фото товара Стул Дейзи мятный, произведённого компанией ChiedoCover-47%
7 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Дейзи мятный
Настоящее фото товара Стул Дейзи розовый, произведённого компанией ChiedoCover-47%
7 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Дейзи розовый
Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-45%
9 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул полубарный Дейзи коричневый
Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
12 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул полубарный Дейзи зеленый
Настоящее фото товара Стол Accent трюфель/серебро, произведённого компанией ChiedoCover-43%
Новинка
7 990 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Accent трюфель/серебро
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Accent дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover-43%
Новинка
7 990 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Accent дуб/белый
Настоящее фото товара Стол KON 80 белый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
6 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол KON 80 белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
29 990 ₽32 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол обеденный Детройт белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
19 990 ₽27 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра, произведённого компанией ChiedoCover-29%
19 990 ₽27 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра
Настоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд белый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
19 990 ₽27 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Ричмонд белый
Настоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд охра, произведённого компанией ChiedoCover-29%
19 990 ₽27 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол обеденный Ричмонд охра
Настоящее фото товара Стул Oden эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover-27%
2 190 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Oden эспрессо
Настоящее фото товара Стул ODEN WHITE синий, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул ODEN WHITE синий
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул ODEN WOOD белый, произведённого компанией ChiedoCover-34%
Новинка
1 990 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул ODEN WOOD белый
Настоящее фото товара Стул Ant черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Ant черный
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, мятный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
3 990 ₽4 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Вольт рогожка, мятный
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вольт рогожка, бежевый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Вольт рогожка, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, синий, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
3 990 ₽4 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Вольт рогожка, синий
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Вольт рогожка, серо-голубой
Настоящее фото товара Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽4 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Валенсия NEW, бежевый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Валенсия NEW, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-12%
3 990 ₽4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Валенсия NEW, голубой
Настоящее фото товара Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-15%
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа красный, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-29%
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Валенсия, экокожа красный, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-29%
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Валенсия, голубой
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
Новинка
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Валенсия, зеленый
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул барный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул барный Валенсия NEW, бежевый
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи серый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover-45%
9 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул полубарный Дейзи серый, кожзам
Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют