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Стол на тумбе Петир орех кантри, серый - фото 1Стол на тумбе Петир орех кантри, серый - фото 2Стол на тумбе Петир орех кантри, серый - фото 3Стол на тумбе Петир орех кантри, серый - фото 4Стол на тумбе Петир орех кантри, серый - фото 5Стол на тумбе Петир орех кантри, серый - фото 6Стол на тумбе Петир орех кантри, серый - фото 7Стол на тумбе Петир орех кантри, серый - фото 8Стол на тумбе Петир орех кантри, серый - фото 9Стол на тумбе Петир орех кантри, серый - фото 10Стол на тумбе Петир орех кантри, серый - фото 11

Стол на тумбе Петир орех кантри, серый

Артикул: CH-050-457
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200/1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы26 мм
  • Вес60 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаметалл, МДФ
  • Материал подстольяметалл, МДФ
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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